IG Metall fordert: Heute muss Ergebnis auf den Tisch

Erneut traten gestern Mittag die Beschäftigten bei Baumgarten in Daaden vor das Werkstor. Der inzwischen dritte Warnstreik stand an. Die Frühschicht beendete eine Stunde früher die Arbeit, die Mittagsschicht trat eine Stunde später an. Auch die Nachtschicht arbeitete eine Stunde weniger. Bei dem Zulieferer der Automobilindustrie sind rund 80 Menschen beschäftigt. „100 Prozent der Belegschaft stehen bei der Aktion hinter uns“, wurde vor Ort verdeutlicht. Uwe Wallbrecher als IG Metall Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Betzdorf sprach zu den Teilnehmern des Warnstreiks. Hier verdeutlichte er, dass am heutigen Dienstag endlich ein Ergebnis auf den Tisch kommen muss.