Es mangelt weder an Zielen noch an guten Ideen, damit der Kreis Altenkirchen auch in Zukunft in den Genuss der Fördergelder aus dem europäischen Leader-Topf kommt. Das zeigte sich beim Online-Regionalforum der Region Westerwald-Sieg zur neuen „Lokalen integrierten ländlichen Entwicklungsstrategie“ (Lile), die als Bewerbung und Leitkonzept für die kommenden Jahre dienen soll.