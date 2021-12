Ein freundlicher und zugleich einladender Wohnort in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist die Gemeinde Kettenhausen. „Ich lebe gern in Kettenhausen. Hier ist meine Heimat“, betont die junge Versicherungskauffrau Talia Marenbach. „Ich kann mich den Worten meiner Frau nur anschließen. Ich wohne auch sehr gerne in unserem kleinen Ort“, fügt ihr Mann Alexander Seemayer, der Geschäftsführer eines Schwimmbadherstellers ist, an.