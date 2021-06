„Ich lebe gern in...“: Zahlreiche Vereine sorgen für Inge Braun für Zusammenhalt in Ingelbach

Seit mehr als sieben Jahrzehnten genießt Inge Braun ihr Leben in Ingelbach. „Ich lebe gern in Ingelbach“, betont die jung gebliebene Rentnerin, die sich inmitten der Dorfgemeinschaft gemeinsam mit ihrem Mann Herbert, ihren Kindern sowie einem großen Freundes- und Bekanntenkreis pudelwohl fühlt. Die 71-Jährige, die in Ingelbach auch das Licht der Welt erblickte, gerät beim Erzählen von den örtlichen Vereinen, von denen es in der 550 Einwohner zählenden Kommune nahe der Wied einige gibt, ins Schwärmen.