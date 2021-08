Seit 71 Jahren lebt Oswald Schüler in der rund 420 Einwohner zählenden Ortsgemeinde Oberwambach. „Ich lebe gern in Oberwambach“, berichtet das „Wannmicher Urgestein“, wie er sich gerne selbst nennt, unserer Zeitung. Während dieses Gesprächs nennt er uns auch zahlreiche Gründe für sein Wohlgefühl in der schmucken Wohngemeinde.