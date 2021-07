Alex Klein ist ein waschechter Peterslahrer. „Ich lebe gern in Peterslahr“, sagt der 31-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung über seinen rund 300 Einwohner zählenden Wohnort unmittelbar an der Wied am Rand der Lahrer Herrlichkeit. Gründe dafür hat der gelernte Zerspanungsmechaniker allemal genug.