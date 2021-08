„In Hirz-Maulsbach steht mein Elternhaus, hier bin ich aufgewachsen, und ich kenne fast alle Dorfbewohner persönlich. Ich lebe gern in Hirz-Maulsbach“, schwärmt die 54-jährige Sabine Heidelbach und erzählt, warum sie sich in der „Honschaft“ so wohlfühlt.