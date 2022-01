Eine von drei Ortsgemeinden in der Lahrer Herrlichkeit ist der romantische Ort Burglahr. Unmittelbar an der Wied und am Fuß der Ruine Burg Lahr gelegen, wohnen in Burglahr und dem Ortsteil Heckerfeld rund 500 Menschen. Unter ihnen sind auch Ramona und Felix Scharenberg mit ihren beiden Kindern, der fünfjährigen Tochter Emilie und dem einjährigen Sohn Paul. Während eines Gesprächs mit unserer Zeitung berichtet uns das Ehepaar über die Vorzüge seines Ortes.