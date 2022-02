Ein kleines und feines Wohndorf ist die Ortsgemeinde Ziegenhain, die flächenmäßig die zweitkleinste Kommune in der VG Altenkirchen- Flammersfeld ist. Rund 160 Menschen aus allen Altergruppen wohnen hier. Auffallend ist, dass in Ziegenhain aktuell mehr als 40 Kinder aufwachsen. „Ich lebe gern in Ziegenhain“ sagt der Unternehmensberater Thomas Hermann, der seit März vergangenen Jahres hier mit seiner 51-jährigen Lebensgefährtin Jeanette de Vries ein hübsches und einladendes Eigenheim bewohnt.