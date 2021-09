Manfred und Siglinde Schmidt aus Fiersbach gehören zu den Urgesteinen ihres Wohnortes in der Honschaft nahe dem Fachwerkdorf Mehren. „Wir leben gern in Fiersbach“, bestätigen der 67- jährige gebürtige Fiersbacher und seine 64-jährige Ehefrau, die das Licht der Welt in der Nachbargemeinde Mehren erblickte.