Im Altenkirchener Ortsteil Bergenhausen, unmittelbar an der Bundesstraße 256 in Richtung Neitersen gelegen, wohnen 40 freundliche und lebensbejahende Menschen. Unter ihnen auch der 55- jährige Beamte Guido Böing und seine 53-jährige Ehefrau Monika, die von Beruf Vermieterin und Verwalterin der familieneigenen Luxusferienwohnungen „Lindenhof-Bergenhausen“ ist. „Ich lebe gern in Bergenhausen“, betont Monika Böing, deren Worten sich ihr Mann Guido im gleichen Atemzug einvernehmlich anschießt.