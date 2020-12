Marienstatt

Hundegebell schallte über den Abteihof in Marienstatt am Vorabend des Festes des Heiligen Franz von Assisi. Zum einen begrüßten die Vierbeiner Pater Ignatius, der begleitet von Frater Augustinus und einem Postulanten mit Weihwasser und Aspergill zur Tiersegnung schritt. Zum anderen konnte dieses fröhliche Gebell auch als Lobpreis der Schöpfung angesehen werden. Zumindest Franziskus hätte das so gesehen, und Pater Ignatius gab ihm recht, indem er in seiner Ansprache auf den Heiligen Bezug nahm.