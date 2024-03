Plus Elben Humorvoller Vortrag über das Leben: Großer Andrang im Bürgerhaus Elben Von Gaby Wertebach i Dr. Mathias Jung, zwanglos auf dem Tisch sitzend,hielt einen humorvollen und sehr persönlichen Vortrag über Leben und Tod. Foto: Gaby Wertebach Unter dem Dach der Caritas Stiftung gründete das Ehepaar Anke und Gottfried Frings vor drei Jahren die „Ponte Chiara Stiftung“, deren Ziel es ist, benachteiligten Menschen – sowohl in Deutschland als auch in der Welt – unbürokratisch zu helfen. Sie unterstützt unter anderem die Nothilfe, Jugend- und Seniorenhilfe, Familien- und Frauenförderung und Blindenhilfe, sowie verschiedenste Bildungsprojekte. Lesezeit: 3 Minuten

In Ghana zum Beispiel wird zurzeit eine Schule erweitert, ein in Köln ansässiger Ghanaer leitet dieses Projekt. Auf Einladung der Stiftung hielt der Philosoph, Publizist, Gestaltungstherapeut und Leiter des Gesundheitszentrums auf der Lahnhöhe, Mathias Jung, am vergangenen Mittwochabend im ausverkauften Bürgerhaus in Elben einen Vortrag, der unter dem Motto „Segel ...