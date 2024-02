Dass Frauen das stärkere und vor allem schönere Geschlecht sind, ist spätestens auf der kfd Weibersitzung in Altenkirchen klar geworden. Egal ob Matrosin, Erdbeeren-Trio, Teufelin oder gut gelauntes Bienchen: An die 100 fantasievoll gekleidete Damen hatten sich im Pfarrsaal St. Jakobus an der Rathausstraße eingefunden, die Veranstaltung war ausverkauft.