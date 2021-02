So schnell kann es gehen in der Politik. In seinem Talk auf der Medienplattform Instagram hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil noch am Mittwochabend für einen einheitlichen Tarifvertrag im Bereich der Pflege geworben, gestern scheiterte die Idee am Veto der Caritas. Hubertus Heil hatte sich den Fragen seiner rheinland-pfälzischen Ministerkollegin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gestellt. Diese talkt im Wahlkampf regelmäßig mit Parteifreunden der SPD und Gästen.