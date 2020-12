Herdorf

Manchmal, da braucht es nur einen besonderen Abend, ein Treffen zur rechten Zeit und eine gemeinsame Vision, aus der letztlich etwas Großes erwächst. So einen Abend gab es in Herdorf im Oktober 2015. Am Vortag der Neueröffnung des Rewe-Marktes neben dem Hüttenhaus saßen Stadtbürgermeister Uwe Erner und Gilbert Hemm von der Petz Rewe GmbH zusammen und schmiedeten Pläne für ein Fachmarktzentrum vis-à-vis. Jetzt, fünf Jahre später, ist die Idee Realität. „Es war ein guter Abend für uns beide“, sagt Erner denn auch am Mittwochabend beim „Pre-Opening“ des „H-Plus Carrés“ vor 120 geladenen Gästen im Festzelt.