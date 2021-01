Neitersen

Für Horst Klein ist es schon Routine: Zum sechsten Mal ist der 70-Jährige am Donnerstagabend in der Wiedhalle in der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates in das Amt des Ortsbürgermeisters von Neitersen eingeführt worden. Ungewohnt war neben den Corona-Auflagen einzig der außerplanmäßige Termin. Aufgrund der freiwilligen Fusion mit der ehemaligen Nachbargemeinde Obernau, die nun ein Ortsteil von Neitersen ist, waren Neuwahlen von Rat und Ortschef erforderlich.