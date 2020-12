Horhausen

„Horreser Platt – Keechspels Platt – Wöörter onn Sättz“ lautet der Name eines Dialektwörterbuches, das in diesen Tagen von dem Horhausener Literaturwissenschaftler Heinz-Peter Niewerth im Eigenverlag herausgegeben wird. „Meine Arbeit ist nicht nur ein Dialektwörterbuch mit Wörtern und Sätzen aus dem Kirchspiel Horhausen, es ist zugleich auch ein Dankeschön an meine Heimat für die schöne Zeit, die ich im Lauf von nunmehr über sieben Jahrzehnten hier verleben durfte“, erklärt er. Mit einer Hommage an Horhausen und das Kirchspiel beginnt Heinz-Peter Niewerth also die Vorstellung seines 400 Seiten umfassenden Wörterbuches im Gespräch mit unserer Zeitung.