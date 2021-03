Horhausen

Horhausen: Kinder erhalten Medientaschen

Da die Katholische öffentliche Bücherei Maria Magdalena in Horhausen wie so viele Büchereien aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen ist, werden den Kindern Medientaschen unter dem Motto „Lass dich überraschen“ zum Abholen angeboten. In den Stofftaschen, die Stefan Hoffmann von Edeka Hoffmann aus Horhausen kostenlos zur Verfügung gestellt hat, befinden sich einige alters- und interessengerechte Leihbücher und CDs, die nach der Nutzung wieder zurückgegeben werden müssen.