Plus Herdorf-Dermbach

Holzpolter an Kreisstraße in Flammen: Legten Brandstifter Feuer in Herdorf-Dermbach?

Von Redaktion

i In der Nacht auf Dienstag geriet ein Holzpolter im Herdorfer Stadtteil Dermbach in Brand. Foto: Ann-Christine Ermert

War in der Nacht auf Dienstag an der K 101 in Dermbach ein Feuerteufel zugange? Vier Stunden brauchte die Feuerwehr, um einen in Brand geratenen Holzpolter zu löschen. Laut Polizeimeldung hatte ein Lkw-Fahrer das Feuer an der Kreisstraße im Herdorfer Stadtteil gemeldet. Die ersten Kräfte der Einheiten aus Dermbach und Herdorf wurden gegen 3.05 Uhr alarmiert.