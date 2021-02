Holger Becker der KG Burggraf im närrischen Interview: „Wichtig ist, dass der närrische Funke im Herzen weiter flackert“

Als „Nomaden des Karnevals“ bezeichnen sich normalerweise die Jecken der KG Burggraf in Burglahr. Doch sie ziehen in der fünften Jahreszeit nicht nur umher, um mit befreundeten Vereinen zu feiern. Auch stellen sie selbst so einiges auf die Beine, um Frohsinn zu verbreiten. Doch die Prunksitzung, die Mädchensitzung, der Kinderkarneval, Frühschoppen und auch der Nelkensamstagszug fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Vorsitzende der KG, Holger Becker, gibt einen Einblick in die Seelen der Burggrafen.