Hövels

Hoher Schaden bei Zusammenstoß auf der B 62: Unfall, weil das Telefon klingelte

Zwei leicht verletzte Autofahrer und ein Schaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße 62 zwischen Wissen und Hövels. Nach Angaben der Polizeiwache Wissen war eine 18-Jährige mit ihrem Ford Mondeo in Richtung Hövels unterwegs, als sie in Höhe der Gasometerkurve einen Telefonanruf auf ihrem fest eingebauten Pkw-Display erhielt. Durch den Anruf kurz abgelenkt, steuerte sie im Kurvenbereich in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Ford Focus zusammen, an dessen Steuer ein 46-Jähriger saß.