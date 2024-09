Plus Kirchen

Hohe Übernahmequote an Pflegerinnen in Kirchen: Damit Kranke und Senioren gut betreut werden

Von Claudia Geimer

i Praxisanleiterin Caroline Wäschenbach (links) übt mit angehenden Pflegekräften der Pflegeschule im praktischen Unterricht. Foto: Claudia Geimer

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Gut ausgebildete Pfleger werden in den nächsten Jahren mehr und mehr gebraucht. In der Pflegeschule in Kirchen lernen die Auszubildenden zuerst an Puppen, bevor es an die „echten“ Patienten geht.