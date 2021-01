Birken-Honigsessen

In diesen Tagen soll im Gemeindebüro in Birken-Honigsessen der erste Planungsentwurf für das beabsichtigte Neubaugebiet „Oststraße II/ In den Kuhhainen“ eintreffen. Im Gespräch mit Ortsbürgermeister Hubert Wagner erfuhr die RZ unter anderem von der großen Nachfrage nach Bauplätzen im Dorf.