Plus Marienthal Hoflärm geht in die sechste Auflage: Rockmusik in Marienthal Von Sonja Roos i Rainer Orfgen und Kathrin Brück freuen sich auf die sechste Auflage des Hoflärm-Festivals, die ab dem 8. August wieder Massen von Rockfans ins beschauliche Marienthal bringen wird. Foto: Sonja Roos Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Seit Wochen schon dreht sich bei Rainer und Caspar Orfgen sowie bei Kathrin Brück alles um das Hoflärmfestival. Die Veranstaltung, die aus einer Geburtstagsüberraschung für den Musikfan Rainer zu seinem 50. Geburtstag entstanden ist, geht in diesem Jahr in die sechste Auflage. Sie hat erneut eine beeindruckend lange und internationale Liste an Bands vorzuweisen. Lesezeit: 2 Minuten

Vom 8. bis 10. August verwandelt sich das beschauliche Marienthal dafür wieder in ein kleines „Wacken“, denn in der Szene ist der „Hoflärm“ längst ein gar nicht mehr so geheimer Geheimtipp. 21 Bands sind in diesem Jahr am Start, viele aus den USA, aus Kanada, aber auch aus der Ukraine, ...