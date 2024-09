Plus Kirchen Hoffnungsvoller Start für neuen Rat: Kirchen freut sich über Geldsegen Von Daniel-D. Pirker i Klar bestätigt wurde die Stellvertreterriege von Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen (SPD). Ihm stehen nun als Beigeordnete (von links) Sybille Brass (SPD) und Birgit Menne (Grüne) zur Seite. Der Erste Beigeordnete, Rüdiger Brauer (CDU) war auf der Sitzung nicht anwesend. Foto: Daniel-D. Pirker Der Stadtrat Kirchen startet gleich mit einer guten Nachricht in die neue Amtsperiode. Am Ende der konstituierenden Sitzung im Kirchener Rathaus verkündete der frisch vereidigte Stadtbürgermeister, Andreas Hundhausen (SPD), positive Entwicklungen für die Finanzlage Kirchens. Woher kommt der Geldsegen? Lesezeit: 2 Minuten

„Wir werden in diesem Jahr 5,5 Millionen Euro Liquiditätskredite abgebaut haben. Ich glaube, dass das nicht allzu häufig bei Kommunen vorkommt“, so Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen am Ende der konstituierenden Sitzung des Stadtrats Kirchen. Bei den Ein- und Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit gab demnach es ein Plus von 2,1 Millionen Euro. ...