Hoffnung in Daaden: Neue Geräte für Judo- und Ju-Jutsu-Verein

Es wird den Zeitpunkt geben, ab dem in den heimischen Sportvereinen endlich wieder geschwitzt werden kann. Da ist sich Dieter Nickol, Vorsitzender des Judo- und Ju-Jutsu-Vereins (JJJV) Daaden, sicher. Und dafür bereitet sich der Verein jetzt vor. Zwar zählt Ju-Jutsu zu den Kontaktsportarten, und die Sportler werden sich daher noch etwas gedulden müssen, aber der Vereinschef und Übungsleiter in Personalunion hat sich etwas überlegt: Sobald die kontaktlose Gruppenfitness wieder erlaubt ist, geht es in Daaden los.