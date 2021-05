Hoffnung im Kreis Altenkirchen: Corona-Inzidenz liegt seit Samstag unter 100

Erfreuliche Nachrichten für das AK-Land: Seit Samstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, endlich wieder unter den Wert von 100 gesunken. Die Kreisverwaltung beruft sich dabei auf die Zahlen des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Koblenz. Dieses hat für den Kreis Altenkirchen am Samstag eine Inzidenz von 83,1 und am Sonntag von 73,0 ermittelt. Am Freitag hatte der Wert noch bei 108,7 gelegen. Eine Inzidenz unter 100 war für das AK-Land zuletzt am 10. März registriert worden.