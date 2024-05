Plus Kirchen Hoffnung für Tausende von Patienten: Übernimmt Klinikum Siegen urologische Praxis in Kirchen? Von Daniel-D. Pirker i In der medizinischen Versorgungslandschaft des Kreises Altenkirchen knirscht es derzeit gewaltig. Auch die urologische Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Kirchener Krankenhauses könnte von Schließung betroffen sein. Foto: Daniel-D. Pirker/fr Für zahlreiche Patienten im AK-Land stellte die Ankündigung des DRK, die urologische Praxis im MVZ des Kirchener Krankenhauses zu schließen, eine Schocknachricht dar. Doch wie unsere Zeitung in Erfahrung gebracht hat, bringt sich mit dem Kreisklinikum Siegen-Wittgenstein ein ernsthafter Interessent für eine Übernahme der Arztsitze in Position. Das sagen die Verantwortlichen zu den Gesprächen, die derzeit geführt werden. Lesezeit: 3 Minuten

Für Walter Helmer ist es nicht nur jammerschade, dass das DRK die urologische Praxis im MVZ des Kirchener Krankenhauses schließen will. Der Senior aus dem Kreis Altenkirchen, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung veröffentlicht sehen will, ist als Patient auch selbst Betroffener, so wie Tausende in der Region. ...