Kreis Altenkirchen

Auf der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes, die aufgrund der Pandemie online durchgeführt wurde, wurde Christian Baldus aus Herkersdorf mit der Verleihung der höchsten Auszeichnung der deutschen Jugendfeuerwehr überrascht – der Ehrennadel in Gold. Das teilt der Verband in einer Information an die Presse mit.