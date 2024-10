Plus Betzdorf

Hochbehälter in Betzdorfer Kolpingstraße: Wasser fließt bald durch neue Rohre

Von Claudia Geimer

i Durch die blauen Rohre wird bald das Trinkwasser fließen. Foto: Claudia Geimer

Baufahrzeuge tummeln sich derzeit am Hochbehälter in der Kolpingstraße in Betzdorf. Auch die großen, blauen Rohre auf dem Gelände sind nicht zu übersehen. Der technische Werkleiter Sascha Braune gibt Auskunft über die Baumaßnahme.