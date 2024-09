„Hochaggressive Stimmung“ in Betzdorf: Schützenfest-Besucher greifen Polizisten an

Die Beschreibungen einer Polizeimeldung über einen Einsatz auf dem Betzdorfer Schützenfest lassen tumultartige Szenen vermuten. Von einer „hochaggressiven Stimmung“ in der Freitagnacht ist die Rede. Erst nach Hinzuziehung starker Polizeikräfte konnte demnach die Lage beruhigt werden. Was war laut Polizei passiert?

Gegen 23.35 Uhr wurde ein 28-jähriger Gast durch die durch die ansässige Security des Festzeltes verwiesen. Doch davon ließ sich der Mann nicht abhalten, einen neuen Versuch zu unternehmen, sich Zutritt zu verschaffen, diesmal zusammen mit einem Begleiter. Hieran wurden die beiden von der Security gehindert. Es entstanden zunächst verbale Streitigkeiten zwischen den Beteiligten. Doch schnell gingen diese in ein Handgemenge über. Ob sich die Szene im Festzelt oder davor abspielte, schreibt die Polizei nicht in ihrer Pressemeldung.

Zur Verhinderung einer weiteren Eskalation wurde der Begleiter durch vor Ort befindliche Polizeibeamte am Arm ergriffen und sollte aus der Konfliktsituation entfernt werden. Der 28-jährige Hauptaggressor zeigte sich damit nicht einverstanden und griff einen Beamten unvermittelt von hinten an. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und dort fixiert.

Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt hochaggressiv.

So beschreibt die Polizei in einer Meldung den Einsatz in der Freitagnacht im Betzdorfer Schützenfest-Zelt.