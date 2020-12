Alsdorf

Trotz Corona und auch bei den tagelangen Regenfällen davor gingen und gehen die Arbeiten an den Strommasten hoch über Alsdorf weiter. Eberhard Jung, der im Ort wohnt, hat dieses beeindruckende Foto gemacht und schreibt dazu: „Wenn man sieht, mit welcher Leichtigkeit sich die Monteure in schwindelnden Höhen bewegen, wird einem selbst am Boden ganz mulmig.“