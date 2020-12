Hoch hinauf: Der „Treppenkönig“ Oliver Bierbaum steigt 100 Mal auf den Barbaraturm

Malberg

Es ist zwar „nur“ ein ganz persönlicher Rekord, der am Montag auf der Steineberger Höhe bei Malberg aufgestellt wurde, aber damit verbunden ist eine sehr starke Botschaft, die von Mut, Zuversicht und Selbstvertrauen zeugt. Es geht um die 100. Besteigung des Barbaraturms – und zwar durch Oliver Bierbaum aus Gebhardshain, der seit einem schweren Skiunfall vor drei Jahren in der Schweiz an einem Schädel-Hirn-Trauma leidet: Der 57-Jährige will sich trotz aller Erschwernisse und Rückschläge nicht unterkriegen lassen. Besonders durch die Probleme in seinem Bewegungsablauf fühlte sich der begeisterte Langstreckenläufer zunächst wie am Boden zerstört. Quasi von heute auf morgen kam der Versicherungskaufmann zudem beruflich zum Stillstand. Vor dem Unfall hatte Bierbaum in seiner Freizeit Theater gespielt; auch damit war von heute auf morgen Schluss. „Doch Familie und Freunde halfen mir aus dem tiefen Loch“, freute sich Oliver Bierbaum bei seiner gelungenen 100. Turmbesteigung bei Malberg. „Und ich werde mit viel Freude weitermachen“, fügt er hinzu.