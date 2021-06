Bereits im vergangenen Jahr hatte die FDP Hamm beantragt, bei Rats- und Ausschussarbeit zukünftig auf Videokonferenzen und Hybridsitzungen zu setzen. Der Antrag, so Bürgermeister Dietmar Henrich, hatte sich bei der am Donnerstag stattgefundenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Teilen überholt, sind digitale Zusammenkünfte der Kommunalpolitiker durch Corona mittlerweile gang und gebe.