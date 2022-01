Seit mehr als 60 Jahren stehen die Mühlräder der früheren Getreidemühle in Niedersteinebach still. Doch wie in einem bekannten Volkslied besungen, klapperte die Mühle dort, wo der Hufer Bach in den Lahrbach (von Obersteinebach kommend) fließt, fleißig, um das Mehl für das tägliche Brot für die Menschen zu mahlen.