Am 21. März 2011 kam Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Betzdorf. Am Sonntag ist das zehn Jahre her. Es ist ein historischer Tag für die größte Stadt im Kreis Altenkirchen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gastiert eine amtierende Bundeskanzlerin in Betzdorf. Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Kohl waren ebenso schon in Betzdorf. Aber nicht während ihrer aktiven Kanzlerschaft.