Plus Altenkirchen

Hinter den Kulissen eines Schriftstellerlebens: Giordano gewährt Einblicke in Altenkirchen

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Begegnung auf Augenhöhe: Der Schriftsteller und Drehbuchautor Mario Giordano las in Altenkirchen nicht nur aus seinem neuen Roman „Die Frauen der Familie Carbonaro“, er lud das Publikum auch zu einer ausführlichen Fragestunde ein. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Die „23. Westerwälder Literaturtage“ haben viele Gesichter. Das, was den bisher rund 800 Besuchern des Literaturmarathons in den letzten Wochen geboten wurde, hat gar nichts mehr mit dem zu tun, was sich Außenstehende unter einer klassischen Lesung vorstellen. Denn die Ära der ehrfurchtsgebietenden Autoren, die auf ihren Podien in jeder Hinsicht unerreichbar erscheinen, ist längst vorüber.