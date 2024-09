Plus Altenkirchen

Hingucker in neuem Lokal in Altenkirchen: Warum ein Fahrrad die „Bar Rio“ schmückt

Von Thomas Hoffmann

i Inhaber Christian Hagl und seine Ehefrau Nicole Traeger freuen sich über das Rennrad der 60er Jahre aus der Fahrradmanufaktur Dornbusch, das die „Bar Rio“ schmückt und dessen Duisburger Herkunft indirekt auf den berühmten Rahmenbauer Claus Lauer verweist, der einst in Helmenzen hochwertige Räder für Rennsportler und private Kunden herstellte. Foto: Thomas Hoffmann

Es gibt sie noch nicht lange, die „Bar Rio“ in Altenkirchen, wenigstens nicht unter ihrem aktuellen Namen, denn vormals hieß die gemütliche Gaststätte „Barrio“, was spanisch ist und so viel wie „Fass“ bedeutet. Seit drei Wochen erfreut sich die kleine Bar am Leuzbacher Weg großer Beliebtheit. Auch ein altes Fahrrad spielt dabei eine Rolle.