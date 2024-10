Plus Horhausen

Himmelsschau in Horhausen: Bunte Flugobjekte segeln durch die Luft

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Himmelsschau: Bunte Flugobjekte über Horhausen Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Klassische Kinderdrachen, schillernde Schmetterlinge, beeindruckende Zwei- und Vierleiner, eine unglaubliche Auswahl an Bodenwindspielen und vieles mehr: Das 22. Westerwälder Drachenflugfest bot am Wochenende wieder alles, was Fans bunter Flugobjekte glücklich macht. Schon früh am Samstagmorgen fanden sich die Ausrichter der überregional beliebten Veranstaltung auf den Wiesen unterhalb des Feuerwehrhauses ein, um sich auf zwei erlebnisreiche Tage vorzubereiten.