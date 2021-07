Wolfgang Herrmann hat in seinem Engagement für die gute Sache schon viel erlebt. Doch was sich am Samstag auf dem Gelände seiner Spedition in Kirchen abspielte, das hat der Unternehmer so auch noch nicht erfahren. „Wahnsinn, was hier los ist!“, sagt er und fügt Kopf schüttelnd hinzu: „Damit hatte ich nicht gerechnet.“