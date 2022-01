Auch mehr als fünf Monate nach der schlimmen Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ist dort die Not groß. Damit jetzt im Winter nicht noch zusätzlich die Kälte Menschen und Häusern zu schaffen macht, muss geheizt werden. Und weil in vielen Gebäuden die gewohnte Zentralheizung noch nicht funktioniert, ist Holz als Brennstoff begehrt. An diesem Punkt kommt eine private Spendenaktion aus Wissen und Umgebung ins Spiel.