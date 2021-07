Hilfe von Freundeskreis aus Kirchen: Mehr Hoffnung für Jungen und Mädchen in Nigeria

Der Freundeskreis „Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria“ aus Kirchen besteht seit 2005 und ist ein gemeinnütziger Verein. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeit von Pfarrer Casimir Nzeh in seiner Heimatdiözese im Erzbistum Owerri in Nigeria zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung kleiner und größerer Projekte und Institutionen, die häufig keinen Zugang zu Fördergeldern größerer Hilfsorganisationen haben. Durch den persönlichen Kontakt zu Pfarrer Nzeh erfährt der Verein aus erster Hand, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.