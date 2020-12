Daaden

Spendabel zeigt sich die Stadt Daaden gegenüber den örtlichen Vereinen, Grundschulen und Kindertagesstätten. Stadtbürgermeister Walter Strunk hebt bei einem Pressetermin deren Probleme und Beeinträchtigungen in der Pandemie hervor. Um in dieser Krisenzeit zumindest einen „Lichtblick“ zu setzen, haben die Gremien der Stadt eine Idee entwickelt. Etwa 30 Vereine, teilt Strunk mit, erhalten einen einmaligen Corona-Zuschuss von je 100 Euro. Das Vereinsleben ruht weitgehend und damit auch die Jugendarbeit, so Strunk.