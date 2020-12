Betzdorf

Vielen Selbstständigen, Freiberuflern und Handwerkern brechen in diesen Tagen jede Menge Aufträge weg. So manche Kunden verschieben nicht dringend benötigte Investitionen, und Veranstaltungen jeder Art werden überall abgesagt. „Auch bei uns sind fest gebuchte Catering-Aufträge storniert worden“, sagt Metzgermeister und Fleischsommelier Philipp Neumann (26) von „Meat & Love“ in Betzdorf. Das neue Unternehmen hat erst im vergangenen Jahr in der Wilhelmstraße eröffnet. Die Corana-Krise trifft die jungen Inhaber nun besonders hart. Doch jetzt Trübsal blasen ist ihre Sache nicht, verdeutlichen Metzgermeister Neumann und Inhaberin Mandy Hubrich.