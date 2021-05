Hilfe für Familien im Kreis Altenkirchen: Allgemeiner Sozialer DIenst wirft 251 „Rettungsringe“ aus

Ein „sozialer Rettungsring“, nach dem Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern greifen, gerade in der Corona-Pandemie: Genau den bietet das Jugendamt der Kreisverwaltung Altenkirchen mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), wie es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung heißt. „Der ASD ist in Familien immer dann zur Stelle, wenn’s kriselt, in der Corona-Krise und natürlich auch danach“, sagt Melanie Sühnhold, eine der Leiterinnen des ASD im Altenkirchener Jugendamt. Von Schulproblemen über Konflikte in der Familie bis zur Sucht – vieles könne Kindern und Jugendlichen das Leben schwer machen oder sie sogar aus der Bahn werfen.