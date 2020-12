Betzdorf

Was tun mit Mitgliedsbeiträgen, wenn das Unternehmen geschlossen ist? Diese Frage stellte sich auch Heiko Morgenschweis. Er ist Inhaber des Fitnessstudios Atlas Sport in Betzdorf in der Wilhelmstraße. Im ersten Lockdown im Frühjahr kam der 32-Jährige unter anderem auf folgende Idee: Die Mitglieder konnten bei einer Aktion „Helfen und Spenden“ mitmachen. Dabei gingen 50 Prozent des wöchentlichen Beitrags an das Studio und die andere Hälfte kam als Spende der Einrichtung Casa Esperanza der Caritas in Betzdorf zugute.