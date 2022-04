Rund zwei Wochen nach dem ersten Hilfstransport nach Krapkowice ist auch eine zweite Lkw-Fahrt von Wissen in die polnische Partnerstadt geglückt. Wieder saßen die beiden Wissener Beigeordneten Ullrich Jung (Verbandsgemeinde) und Wolf-Rüdiger Bieschke (Stadt) am Steuer. Tonnenweise brachten sie Lebensmittel und Hygieneartikel in die polnische Stadt, in der zurzeit rund 500 geflüchtete Menschen aus der Ukraine Zuflucht gefunden haben.