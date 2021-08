Kreis Altenkirchen

Hilfe an der Ahr geht weiter: Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen ruft erneut zum Spenden auf

Nach der Hochwasserkatastrophe an der Ahr konnte der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen in den vergangenen 14 Tagen gemeinsam mit der Spedition Wolfgang Herrmann aus Kirchen und der Caritas Hilfsgüter mit Kleidung, Lebensmitteln und Arbeitsmaterialien an die Bevölkerung vor Ort verteilen. Jetzt ruft der Verband zur dritten Spendenaktion auf und hofft, auch hier einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau an der Ahr leisten zu können.