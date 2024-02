Plus Wissen Hilde in Wissen: Lotsen durch den Dschungel der Bürokratie Wenn es um konkrete Fragen zur Rente, zum Unterhalt, um Asyl- oder Bleiberechtsfragen und viele andere – oftmals existenzielle – Dinge geht, die nahezu immer mit Bürokratie verbunden sind, wissen viele Menschen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Von Thomas Hoffmann

Deshalb hat die Caritas sogenannte Lotsenpunkte ins Leben gerufen, in denen vor dem eigentlichen Gang zum Amt mithilfe von ehrenamtlichen, aber fachkundigen Lotsen die jeweiligen Bedürfnisse erfasst und die Besucher beraten werden. Ein solcher Lotsenpunkt wurde jüngst im Adolph-Kolping-Raum des katholischen Pfarrheims in Wissen offiziell eingeweiht. Der benachbarte Büroraum, in denen ...